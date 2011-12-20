Костусєв став двічі «стоп-краном»

Одностайним рішенням загальних зборів Гільдії власних кореспондентів центральних і міжнародних засобів масової інформації в Одесі мер міста Олексій КОСТУСЄВ удостоєний звання «Стоп-кран одеської журналістики».

Як повідомив УНІАН президент Гільдії – власкор газети «Голос України» В’ячеслав ВОРОНКОВ, це звання присуджене О.КОСТУСЄВУ «за активну особисту участь у боротьбі зі свободою слова в Одесі, створення умов, які перешкоджають виконанню журналістами професійних обов'язків, і переслідування опозиційних ЗМІ».

В.ВОРОНКОВ нагадав, що приз «Стоп-кран одеської журналістики» і диплом до нього установлений Гільдією одеських власкорів у 1999 році і щорічно присуджується політикам і чиновникам, які заподіюють своїми навмисними діями шкоду діяльності ЗМІ, принижують роль і місце журналістики в суспільному житті регіону.

Раніше «Стоп-кран одеської журналістики» вже вручався О.КОСТУСЄВУ в 2009 році «за активну позицію з нагнітання конфліктної ситуації між Представництвом з управління комунальної власності Одеської міськради і товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський міський телерадіоцентр». Унаслідок "брудних політичних розбірок" найбільше постраждали журналісти місцевих ЗМІ, що не мають прямого відношення до закулісної боротьби.

Минулого року володарем призу «Стоп-кран одеської журналістики» став голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК. Приз Е.МАТВІЙЧУКУ був присуджений, зокрема, за те, що він розпочав свою «губернаторську» діяльність з видання розпорядження про вихід ОДА зі складу співзасновників єдиної україномовної обласної газети «Чорноморські новини». Причому зробив це, всупереч вимогам законодавства, без укладання угоди між співзасновниками - адміністрацією і трудовим колективом видання, за що в травні, напередодні Всесвітнього дня захисту свободи слова, НСЖУ також включила його в «десятку душителів української журналістики».

У минулі роки приз “Стоп-кран одеської журналістики” вручався керівництвом Гільдії «за створення умов, які перешкоджають виконанню журналістами своїх професійних обов'язків» прокурору Одеської області Олександру ГАЛКІНУ, голові облорганізації НСЖУ Юрію РАБОТІНУ, - «за участь в організації масової акції в пансіонаті «Оріон», направленої на розкол НСЖУ». Також приз одержували начальник Управління інформації Одеської міськради Ольга НІКОЛЕНКО, начальник Відділу по зв'язках з громадськістю і ЗМІ Одеської ОДА Віктор БРИК та інші чиновники.