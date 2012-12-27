Прокуратура просить довічне для Пукача

Сторона державного обвинувачення просить Печерський районний суд Києва призначити колишньому генералу МВС України Олексію Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за організацію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

У даний час судове засідання у справі ще триває у закритому режимі.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.