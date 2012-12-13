Мельниченко переконаний, що надав корисні свідчення у справі Пукача

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко сказав журналістам після завершенню допиту як свідка у Печерському районному суді Києва.

«Я переконаний, що надав корисні покази, які доводять, що Пукач скоював злочин не з власної волі, а за вказівкою державних високопосадовців», - сказав М.Мельниченко.

За його словами, зокрема, в суді на підставі наданих ним свідчень було визнано, що його аудіозаписи, зроблені у кабінеті тодішнього Президента Леоніда Кучми є речовими доказами.

«Якщо комусь хочеться розвалити справу і не притягнути Кучму, Литвина та інших до відповідальності, то в них цього не вийде», - запевнив М.Мельниченко.

Він сказав, що в повному обсязі та вичерпно надав відповіді на запитання, які йому ставила сторона держобвинувачення та суд.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу про звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.

Наприкінці листопада цього року Печерський райсуд почав допит М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача. Водночас, допит неодноразово переривався, зокрема, через хворобу М.Мельниченка і через відсутність у його адвоката допуску до державної таємниці, який потрібен у цій справі.

Адвокати порадили М.Мельниченку не відповідати на питання В.Теличенко у судовому засіданні, оскільки, на їхню думку, ці відповіді можуть нашкодити іншим кримінальним справам, у яких екс-майор вже свідчив.

Сьогодні, 13 грудня, суд завершив допит М.Мельниченка.