Екс-міністр економіки каже, що МВФ у 2013 році грошей Україні не дасть
На відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2013 році сподіватися не варто.
Про це заявив президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки Володимир Лановий в коментарі Тиждень.ua.
Як зауважує експерт, у січні 2013 лише розпочнуться консультації для відновлення співпраці.
«Це два-три місяці розмов і визначення можливих підходів до співпраці. Попри це надходження не будуть величезними, а потреби України оцінюються у $9 млрд. Тому я скептично ставлюся до перспектив відновлення співпраці. В МВФ є розуміння, що в Україні валюта використовується не за призначенням, а для певних бізнес-проектів людей, наближених до влади, що ця валюта не допомагає українській економіці», – зазначив він.
На тему: В НБУ думають, що зможуть домовитись з МВФ уже в січні
В той самий час український уряд, за словами Ланового, не пропонує зрозумілих заходів для поліпшення економічних показників.
«Тому, мені здається, що співпраця не так швидко відновиться і сподіватися на ці надходження не варто», – додав він.