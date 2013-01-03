Екс-міністр економіки каже, що МВФ у 2013 році грошей Україні не дасть

Про це заявив президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки Володимир Лановий в коментарі Тиждень.ua.

Як зауважує експерт, у січні 2013 лише розпочнуться консультації для відновлення співпраці.

«Це два-три місяці розмов і визначення можливих підходів до співпраці. Попри це надходження не будуть величезними, а потреби України оцінюються у $9 млрд. Тому я скептично ставлюся до перспектив відновлення співпраці. В МВФ є розуміння, що в Україні валюта використовується не за призначенням, а для певних бізнес-проектів людей, наближених до влади, що ця валюта не допомагає українській економіці», – зазначив він.

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В той самий час український уряд, за словами Ланового, не пропонує зрозумілих заходів для поліпшення економічних показників.

«Тому, мені здається, що співпраця не так швидко відновиться і сподіватися на ці надходження не варто», – додав він.