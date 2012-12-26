В НБУ думають, що зможуть домовитись з МВФ уже в січні

Про це в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» заявив міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради Національного банку Ігор Прасолов.

За його словами, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом дасть позитивні сигнали інвесторам і кредиторам, які вкрай важливі в умовах кризи.

«Чергові переговори України з МВФ заплановані на січень 2013 року. Коли в усьому світі панує криза і незрозумілими залишаються перспективи існування Євросоюзу, нам дуже важливо, щоб Україна одержала позитивні сигнали. Ми з нетерпінням чекатимемо січня... Ми упевнені, що Україна успішно проведе переговори з МВФ і підпише з ним відповідні документи», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня, проте його було відкладено.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов`язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

7 грудня Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s понизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за ним суверенні рейтинги були знижені рейтинговим агентством Moody’s. Потім були знижені рейтинги Києва, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська і Криму, а також низки підприємств, зокрема холдингу «Метінвест», гірничорудної компанії Ferrexpo, 11 українських банків і однієї лізинговій компанії. Крім того, був понижено рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України.