Янукович хоче, щоб Україна адаптувала деякі норми Митного союзу

Про це він розповів в інтерв'ю газеті «КП в Україні»

«Україна сьогодні шукає інструменти і можливості для взаємовигідної співпраці з цим інтеграційним об'єднанням. Адже не варто забувати, що країни Митного союзу є величезним ринком збуту української продукції, товарообіг України з цією організацією перевищує 60 млрд доларів США.

Вважаю, що Україні варто розглянути можливість адаптації в національному законодавстві тих норм Митного союзу, які б не суперечили нашим міжнародним зобов'язанням. Зараз над цим питанням працюють експерти з обох сторін. Планувалося, що до 18 грудня вони підготують конкретні пропозиції. Але зустріч довелося перенести на більш пізній термін через те, що експертам поки не вдалося узгодити всі нюанси майбутніх домовленостей», - заявив Янукович.