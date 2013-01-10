Пшонка летить у Харків проконтролювати розслідування вбивства судді

Сьогодні у Харкові генеральний прокурор України Віктор Пшонка проведе робочу нараду з приводу розслідування вбивства судді Фрунзенського райсуду міста Володимира Трофимова та членів його сім’ї.

Відповідну інформацію УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Генпрокурор прибуде до Харкова вранці. На нараді В.Пшонка заслухає доповіді правоохоронців про попередні результати слідства, після чого заплановано його брифінг.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді В.Трофимова, його дружини Ірини, сина Сергія, а також його цивільної дружини. Голови вбитих зловмисники забрали з місця злочину.

16 грудня В.Пшонка повідомив, що слідство розглядає три основні версії злочину: вбивство, пов’язане із професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

Харківська міліція оголосила винагороду в 200 тис. грн за допомогу в розкритті злочину.