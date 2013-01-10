Янукович привітав Кравчука з 79-річчям

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя та успішної реалізації усіх планів і задумів. Нехай тепло родинного затишку надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років», - йдеться у вітанні.

Сьогодні Л.Кравчуку виповнюється 79 років.