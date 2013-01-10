Янукович привітав Кравчука з 79-річчям
10:02, 10 січня 2013Політика
812 0
Президент України Віктор Янукович привітав екс-Президента Леоніда Кравчука з днем народження.
Кравчуку виповнюється 79 років
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя та успішної реалізації усіх планів і задумів. Нехай тепло родинного затишку надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років», - йдеться у вітанні.
Сьогодні Л.Кравчуку виповнюється 79 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter