Янукович привітав Кравчука з 79-річчям

10:02, 10 січня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав екс-Президента Леоніда Кравчука з днем народження.

Кравчуку виповнюється 79 років

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя та успішної реалізації усіх планів і задумів. Нехай тепло родинного затишку надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в майбутньому чекає багато наповнених корисними справами і земними радощами років», - йдеться у вітанні.

Сьогодні Л.Кравчуку виповнюється 79 років.

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