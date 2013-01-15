Опозиція хоче кримінальної відповідальності для кнопкодавів

Народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

Законом пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.

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На даний час текст законопроекту на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній.