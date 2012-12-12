У ВР зафіксували перше кнопкодавство

Про це написав у своєму Твітері народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Шевченко.

"Є перше кнопкодавство: Табалових не було в залі, але їхні картки голосували за незаконне продовження роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці представники опозиції виштовхали із сесійної зали ВР двох депутатів Табалових із вигуками «Тушки геть!».