У ВР зафіксували перше кнопкодавство
18:06, 12 грудня 2012Політика
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Картки батька та сина Табалових вже проголосували у ВР.
Картки Табалових проголосували без них
Про це написав у своєму Твітері народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Шевченко.
"Є перше кнопкодавство: Табалових не було в залі, але їхні картки голосували за незаконне продовження роботи", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні вранці представники опозиції виштовхали із сесійної зали ВР двох депутатів Табалових із вигуками «Тушки геть!».
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