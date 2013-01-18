Українці Росії написали листа про "засланого козачка"

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі українських громадських організацій Росії, підписаному 38 представниками українських організацій з різних регіонів РФ. Лист відкрито для підписання.

У документі наголошується, що після закриття українських організацій федерального рівня - Об'єднання українців Росії (ОУР) і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКАУР) українські громадські організації в регіонах ухвалили рішення про створення нової федеральної української організації.

«Водночас всі ми були свідками нечистої метушні зі штучним створенням «правильної» української (федеральної!) організації, яка створювалася підозрілими методами, фактично без участі українського співтовариства Росії, за його спиною. Залишається тільки здогадуватися, кому і навіщо це було потрібно, але 9 квітня 2012 р. було зареєстровано за надзвичайно конспіративних обставин і на подив швидко нову Федеральну національно-культурну автономію. Переважна більшість керівників українських громадських організацій з регіонів Росії розцінили ці дії як «сплановану акцію, покликану внести розкол до українського руху в Росії», - зазначається в листі.

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Наголошується, що обурення в українських організаціях викликав той факт, що очолив нову організацію досі ніяк не проявивши себе в українському громадянському русі Богдан Безпалько.

На думку підписантів листа, ця людина відома здебільшого як автор «примітивних псевдоаналітичних опусів з антиукраїнським духом», як «власник» «не зовсім доброзичливого» до України та її культури сайту «Русь єдина», «член правління націонал-патріотичної організації «Руський громадський рух» (РГД)».

Крім того, Міщанський суд Москви розглядає кримінальну справу за позовом співробітників Бібліотеки української літератури за завдання тілесних ушкоджень (ст. 116 ч.1 КК РФ), в якому обвинувачуваним проходить Б.Безпалько.

Представники українських організацій вважають, що за Б.Безпалько «стоять кола, які або не достатньо обізнані, або ж просто не зацікавлені у розвитку українського культурно-просвітницького руху в Росії».

«Здається, покровителі нашого «героя» поверхнево підійшли до вибору «правильних» українців». Або ж у них очевидна нестача відповідних кадрів. Можливо, тепер вони вельми стурбовані вибором «лідера» українців Росії», - зазначається у листі.

Українські громадські організацій Росії також відзначають, що невдовзі минає рік, як нібито «діє» нова «автономія», але за цей час ніхто не чув про хоча б одну реальну суспільно-корисну справу цієї «таємничої» організації.

Підписанти просять відповідні органи російської влади звернути увагу на те, «хто і що цей Б.Безпалько, який нібито «представляє українців Росії».

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2012 року українська діаспора Росії заявила, що невідомі без її відома мають намір створити нову Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР). У заяві, яку підписали майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії, наголошувалося, що, згідно із законом про національно-культурні автономії, громадяни Російської Федерації мають повне право створювати такі організації. Проте, як з'ясувалося, більшість вказаних організацій - співзасновників федеральної автономії не були поінформовані і не давали згоду на участь у засновницькому з'їзді, який пройшов 2 березня.

«Створення за спиною ОУР і більшості національно-культурних автономій Федеральної національно-культурної автономії, до того ж без згоди цих автономій (що юридичною мовою кваліфікується як «фальсифікація»), - є цілеспрямованою спробою внести розкол в середовище українських громадських організацій Російської Федерації, самочинно виступати від імені російського українства», - наголошувалося в документі.

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2 березня українських журналістів у Москві не пропустили на засновницький з'їзд зі створення нової ФНКА УР.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». Головою правління організації було обрано заступника директора Центру україністики і білорусистики історичного факультету Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова Б.Беспалька.

До сьогодні ця організація не провела жодного публічного заходу.

7 червня 2012 року Президент Росії Володимир Путін включив до Ради з міжнаціональних відносин керівника загальноросійської громадської організації «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії» Б.Беспалька.

Довідка УНІАН. 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін’юсту було ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

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24 листопада у приміщенні Національного культурного центру України в Москві відбувся засновницький з'їзд загальноросійської громадської організації «Український конгрес Росії», рішення про створення якого було ухвалене українськими громадськими організаціями Росії 26 травня 2012 року.