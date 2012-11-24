У Москві створили Український конгрес Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення одноголосно було підтримано на засновницькому з'їзді організації, який пройшов сьогодні в Українському культурному центрі у Москві. На з'їзд було делеговано 58 делегатів з різних регіонів Росії. Головою УКР обрано Любов Дяченко.

За її словами, одразу після з'їзду пакет документів буде подано до Міністерства юстиції Росії для реєстрації організації.

Як наголошується у статуті УКР, основною метою організації є об'єднання українських організацій Росії з відродження, вивчення, розвитку і поширення української культури, розвитку національної самосвідомості, захисту їх законних прав і інтересів, налагодження тісних зв'язків українців зі своєю етнічною батьківщиною – Україною, а також з українцями, які проживають в інших країнах світу.

Окрім цього УКР має намір сприяти вивченню, збереженню і популяризації культурних досягнень українців Росії, а також сприяти підготовці наукових і педагогічних кадрів у галузі науки україністики в Росії і за кордоном.

Серед завдань УКР визначено сприяння збереженню і розвитку історичної, культурної і духовної спадщини українського народу, збереження, вивчення і популяризація української мови серед українців Росії.

УКР має намір сприяти широкому доступу громадян РФ усіх національностей до культурної спадщини українського народу, а також сприяти відродженню і розвитку народних промислів, ремесел, традицій українського народу.

УКР має намір взаємодіяти з органами влади РФ у питаннях задоволення національно-культурних потреб громадян українського походження.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Москві ухвалено рішення про створення Українського конгресу Росії (УКР) - всеросійської організації української громади у РФ. Головою правління УКР, до якого увійшло 13осіб, обрано Л.Дяченко.

18 травня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

22 травня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на засновницький з'їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.

Довідка УНІАН: 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» (рос. - "Родина") Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».