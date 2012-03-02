Українських журналістів у Москві не пустили на з‘їзд

Українських журналістів у Москві не пустили на установчий з‘їзд зі створення нової Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР), який в українські громаді назвали провокаційним, оскільки він проводиться без згоди діаспори.

Як передає власний кореспондент УНАН в РФ, захід проходить в Москві у приміщенні видавництва «Повітряний транспорт».

Охоронці повідомили, що отримали сувору вказівку не пускати на засідання осіб, прізвищ яких немає в списку запрошених. Крім того, спеціально під цей захід охорона була підсилена. «Напевно, це щоб саме вас не пустити», - сказав один з охоронців.

Напередодні організатори цього з’їзду ухилились від прямої відповіді, чи потрібна акредитація на цей захід.

Як повідомив УНІАН почесний голова Об’єднання українців Росії (ОУР) Валерій СЕМЕНЕНКО, ініціатором скликання з’їзду є колишній заступник директора Бібліотеки української літератури в Москві Богдан БЕЗПАЛЬКО.

«Б.БЕЗПАЛЬКО за короткий час облетів Магадан, Новосибірськ, Татарстан, Мурманськ, Архангельськ, Сиктивкар - справа поставлена на широку ногу, фінансування необмежене, намагаючись схилити тамтешні українські національні-культурні автономії до заснування федеральної автономії. Себе він вже називає головою Федеральної національно-культурної автономії українців», - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Сам Б.БЕЗПАЛЬКО на телефонні дзвінки журналістів не відповідає.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 березня, ОУР розповсюдило заяву про те, що на 2 березня заплановане створення без її відома нової псевдо-української організації. Такий крок в українській громаді оцінили як свідому провокацію, що покликана внести розкол в український рух РФ.

Як з‘ясували в ОУР, більшість регіональних організацій, яки заявлені як організатори з’їзду 2 березня, не були поінформовані про це і не давали відповідної згоди. А однієї організації (Регіональна національна-культурна автономія українців Москви) взагалі не існує.

“Створення за спиною ОУР та більшості національно-культурних автономій федеральної національно-культурної автономії, до того ж без згоди цих автономій (що юридичною мовою кваліфікується як «фальсифікація») - є цілеспрямованою спробою внести розкол у середовище українських громадських організацій Російської Федерації, самочинно виступати від імені російського українства”, йшлось в заяві ОУР, яку підписало майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2010 року рішенням Верховного Суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), що існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ грунтувався на скарзі активіста фонду «Родина» ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створення невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з’їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), що має замінити ФНКА УР.