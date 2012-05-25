Посла непокоїть розкол українців у Росії

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України Володимир Єльченко.

За його словами, Україну непокоїть, що у середовищі тих активістів української діаспори, які входили до складу ліквідованого Об’єднання українців Росії (ОУР), відслідковується розкол, адже одні вважають, що новий з’їзд по створенню нової федеральної організації треба провести негайно, 26 травня, інша частина вважає, що потрібно більше часу для підготовки і виконання вимог Міністерства юстиції РФ у питанні створення нових організацій.

«Усе це емоції, а насправді я переконаний, що найкращим виходом для всіх українців Росії було б їхнє об’єднання і створення однієї потужної організації, про що я не одноразово казав», - відзначив В.Єльченко.

При цьому посол наголосив, що українська влада не може втручатись у ці процеси, але готова надати організаційну допомогу. «Останнє слово - за самими українцями Росії», - наголосив він.

За словами В.Єльченка, вся підтримка для проведення з’їзду українців 26 травня надана, і така зустріч пройде в Українському культурному центрі на Арбаті.

«Нам відомо, що, не дивлячись на невеликий час для підготовки, заявили готовність прибути на з’їзд у Москву представники багатьох регіонів РФ. Якщо цей процес почнеться у суботу і призведе до створення нової організації, ми будемо це тільки вітати», - сказав посол.

Як наголосив В.Єльченко, дивує ситуація зі створенням нової Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії».

«Чесно кажучи, мені ці процеси не дуже подобаються. Дивує утаємничений процес формування і реєстрації нової організації, яка у себе включає багато людей, яких ми знаємо і поважаємо,а з іншого боку, є певні питання, чому вони це робили, не афішуючи, чому засідання пройшло без допуску преси, що, до речі суперечить законам РФ», - сказав В.Єльченко.

За його словами, спосіб створення нової ФНКА УР викликає певні питання.

Водночас, він повідомив, що паралельно у Москві у квітні була створена Рада українських земляцтв, до якої входять представники більше 15 областей України.

За його словами, Рада земляцтв теж братиме участь у створенні федеральної організації.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії прийняв рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України поширило заяву, в якій було вказано, що рішення Верховного суду РФ свідчить про упереджене ставлення у Росії до діяльності української діаспори.

22 травня представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив, що влада Росії не перешкоджає роботі українських організацій на своїй території.

«На сьогодні на території Російської Федерації здійснюють діяльність 35 національно-культурних автономій українців, зокрема, зовсім недавно зареєстроване Міністерством юстиції Росії об'єднання федерального рівня «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії», а також 8 регіональних і 26 місцевих організацій, через які сповна можуть реалізовуватися і вже реалізуються права і законні інтереси осіб української національності, що проживають на території Російської Федерації», - підкреслив О.Лукашевич.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на установчий з’їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.