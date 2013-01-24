Янукович зустрівся з Кіссінджером

12:57, 24 січня 2013
Політика
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Президент у Давосі зустрівся з Кіссінджером

Віктор Янукович, Генрі Кіссінджер / Фото прес-служби Президента

Президент України Віктор Янукович у Давосі провів зустріч з колишнім Держсекретарем США Генрі Кіссінджером.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

На початку зустрічі В.Янукович із задоволенням відзначив, що його зустрічі з Г.Кіссінджером відбуваються постійно.

«Ми постійно звіряємо годинники», - цитує В.Януковича прес-служба.

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