Янукович зустрівся з Кіссінджером
12:57, 24 січня 2013Політика
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Президент у Давосі зустрівся з Кіссінджером
Янукович зустрівся з Кіссінджером / Фото прес-служби Президента
Президент України Віктор Янукович у Давосі провів зустріч з колишнім Держсекретарем США Генрі Кіссінджером.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
На початку зустрічі В.Янукович із задоволенням відзначив, що його зустрічі з Г.Кіссінджером відбуваються постійно.
«Ми постійно звіряємо годинники», - цитує В.Януковича прес-служба.
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