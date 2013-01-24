Янукович зустрівся з Кіссінджером

Президент у Давосі зустрівся з Кіссінджером

Президент України Віктор Янукович у Давосі провів зустріч з колишнім Держсекретарем США Генрі Кіссінджером. Про це повідомляє прес-служба Президента. На початку зустрічі В.Янукович із задоволенням відзначив, що його зустрічі з Г.Кіссінджером відбуваються постійно. «Ми постійно звіряємо годинники», - цитує В.Януковича прес-служба.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter