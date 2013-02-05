У Ющенка думають, що Бондарчук видає бажане за дійсне

Повідомлення сайту www.razom.org.ua про проведення рад 14 обласних організацій партії з вимогою проведення «оновлювального» та «засуджувального» з’їзду не є правдивим і побудоване на перекручуванні фактів та викривленні норм Статуту партії.

Про це йдеться в коментарі речника голови партії «Наша Україна» Віктора Ющенка Ірини Ванникової, переданому УНІАН.

За її словами, «Сергій Бондарчук поспішив повідомити про підтримку 14 обласних організацій. Проте, перевірка обласних осередків довела, що засідання рад у Чернігові, Херсоні не проводилося. Стан Донецької та Кримської організацій такий, що збиратися на партійні заходи там просто нікому. Очевидно, вся регіональна підтримка зосереджена у Київській міській організації, а точніше в особі невдоволеного, її керівника пана Ніцоя, а ще - випадкових осіб в деяких обласних організаціях, які самочинно взяли на себе повноваження виступати від імені обласних осередків. Зрештою, засвідчити факт проведення засідання рад місцевих організацій мали б протоколи, доправлені до виконкому партії за адресою: Київ, провулок Шевченка, 18\19. Наразі таких юридичних документів немає».

Як зазначає І.Ванникова, «за таких умов доводити свою правоту шляхом перекручення Статуту - соромно. Адже скликання з’їзду, на яке націлилися С.Бондарчук та його оточення, неможливе без проведення засідання Політичної ради партії «Наша Україна». Саме Політична рада має визначити квотне представництво областей на з’їзді, а також затвердити проект порядку денного з’їзду, навіть якщо ініціативу виявлять місцеві осередки. Обійти цей механізм неможливо за чинним статутом партії.

Засідання Політичної Ради партії за участі лідера «Нашої України» В.Ющенка відбудеться 9 лютого о 12:00, повідомила І.Ванникова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, офіційний сайт партії «Наша Україна» повідомив, що 14 обласних організацій партії «Наша Україна» вимагають проведення з’їзду та ухвалення нової стратегії.

Зазначається, що з 29 січня по 5 лютого 2013 року відбулись засідання рад 14 обласних організацій політичної партії «Наша Україна»: Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської, міст Київ та Севастополь та АР Крим. Головним лейтмотивом засідань, повідомляє прес-служба, стала вимога до президії негайно скликати партійний з’їзд, на якому проаналізувати причини кризи в партії, зробити кардинальні кадрові зміни в керівництві та відновити опозиційний курс «Нашої України». За статутом «Нашої України», цієї кількості парторганізацій достатньо для прийняття президією рішення про скликання з’їзду партії, зазначалося в повідомленні.

«Ради обласних організацій засуджують курс В.Ющенка (лідера партії — УНІАН) та його оточення на розкол партії та збереження лояльності до влади Януковича та Партії регіонів», - йдеться у повідомленні.