Більшість сказала Рибаку, коли запрацює Рада

Про це в інтерв’ю телеканалу “Рада” голова парламенту Володимир Рибак.

Він закликав народних депутатів уникнути провокацій. “Я хочу, щоб ніяких провокацій не було”, - додав спікер.

Він зазначив, що Україна є європейською державою, і необхідно уникнути ситуацій, які складалися у парламентах V та VI скликання, коли “все закінчувалося бойнями, бійками”.

В.Рибак повідомив, що запросив лідерів фракцій до себе на нараду завтра о 9.30, щоб знайти вихід із ситуації. За його словами, опозиція “допустила величезну помилку”, оскільки мала дати можливість відкрити сесію, тому що “на сесію прийшло багато дипломатів, прийшло керівництво держави”. Голова ВР додав, що представники опозиції мали виступити на сесії, висловити свою позицію, а потім уже блокувати трибуну і президію.

В.Рибак також зазначив, що сьогодні на засіданні фракції Партії регіонів лунали різні пропозиції стосовно розблокування роботи парламенту.

“Я кажу: почекай, я з керівниками працюю, дай Бог, домовимося, будемо працювати, але ламати тут двері і все решта - це не парламент, це вже інше збіговисько”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого, у день відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання опозиція заблокувала трибуну і президію парламенту, вимагаючи запустити сенсорну кнопку і забезпечити персональне голосування депутатів.