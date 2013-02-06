Ще жоден нардеп не сказав Рибаку: Володимире, так хочеться піти на другі вибори
17:00, 06 лютого 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що ніхто з народних депутатів не хоче йти на дострокові вибори.
Рибак вважає, що ніхто з народних депутатів не хоче дострокових виборів
Про це він сказав в інтервю телеканалу “Рада”.
За словами В.Рибака, що стосується розпуску парламенту”, необхідно, щоб керівники фракцій, які говорять про розпуск парламенту, спитали “у своїх депутатів: а хотіли б депутати йти на другі вибори? Тут питання. Ще жоден не прийшов до мене і не сказав: Володимире, так хочеться піти на другі вибори”.
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