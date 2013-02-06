Ще жоден нардеп не сказав Рибаку: Володимире, так хочеться піти на другі вибори

Про це він сказав в інтервю телеканалу “Рада”.

За словами В.Рибака, що стосується розпуску парламенту”, необхідно, щоб керівники фракцій, які говорять про розпуск парламенту, спитали “у своїх депутатів: а хотіли б депутати йти на другі вибори? Тут питання. Ще жоден не прийшов до мене і не сказав: Володимире, так хочеться піти на другі вибори”.