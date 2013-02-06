У ГПУ заявляють, що Тимошенко затягує слідчі дії, але все одно чекають

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на начальника Головного управління ГПУ з розслідування особливо важливих справ Андрія Курися.

“Усі матеріали кримінальної справи щодо вбивства народного депутата Щербаня, згідно з вимогами нового КПК (ст. 290) слідство може надати стороні захисту Тимошенко лише після закінчення слідства”, - цитує слова А.Курися прес-служба.

За його словами, «на сьогодні слідство у справі щодо вбивства Щербаня триває, а сама Тимошенко ще не надавала свідчень, органи слідства, у відповідності до ст. 221 КПК України, надають для ознайомлення адвокатам лише ті матеріали зазначеної кримінальної справи, які не можуть зашкодити слідству. У зв’язку з тим, що підозрювана Ю.Тимошенко надала згоду на проведення з нею слідчих дій, проте ще не визначилася з часом, коли вона це робитиме, та з метою недопущення порушення її права на захист, слідство чекає».

А.Курись також зазначив, що коли Ю.Тимошенко допитають та оголосять про закінчення слідства, стороні захисту будуть надані усі без винятку матеріали справи.

Крім того, А.Курись нагадав, що сьогодні в суді мав відбутися допит одного із свідків у справі Є.Щербаня, і в ньому має право брати участь Ю.Тимошенко.

“Їй запропонували через проведення відеоконференції взяти участь у допиті свідка. Про таке рішення суду вона зранку була поінформована. Проте Тимошенко відмовилася ставити запитання свідку і попросила перенести це засідання, посилаючись на необхідність спілкування зі своїми адвокатами”, - сказав прокурор.

При цьому він наголосив, що суд мав допитати свідка за участю Ю.Тимошенко, а не її саму.

За словами А.Курися, на думку слідства, підозрювана свідомо затягує процес проведення будь-яких слідчих дій, посилаючись на різні причини.

“Це свідома спекуляція та затягування, проте ми чекаємо. Адже якщо підсудна має що сказати у справі, то слідство зобов’язано забезпечити їй таку можливість”, - наголосив він.