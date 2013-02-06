Тюремники кажуть, що допит Тимошенко в режимі відеоконференції ще під питанням

Про це УНІАН повідомив речник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

“Сьогодні відповіді на це питання немає. Скоріш за все, воно буде вирішено завтра до обіду. Тобто, ми очікуємо отримати від засудженої відповідну відповідь”, - сказав І.Андрушко.

У свою чергу, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко повідомив, що ні він, ні інші захисники екс-прем’єра не отримували від неї будь-якої інформації щодо її згоди чи незгоди взяти участь у завтрашньому засіданні, як це запропонував суд.

“Тимошенко - єдиний засуджений в Україні, який, на відміну від інших, позбавлений права щоденно здійснювати телефонні дзвінки, у тому числі для надання інформації своїм захисникам”, - сказав С.Власенко.