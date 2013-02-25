Кадиров подарував росіянину Депардьє п'ятикімнатну квартиру

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду російської Чеченської республіки.

«Я хочу зняти тут кіно, показати, що в Грозному можна робити фільм, великий фільм. Про деталі фільму поки нічого не можу сказати, але я знаю, що ми сюди ще раз повернемося, й що це лише початок», - сказав Ж.Депардьє на урочистій вечері з главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

Водночас, Р.Кадиров на своїй сторінці фотосайту Instagram повідомив, що Ж.Депардьє став почесним громадянином Чеченської республіки, йому також вручено документи на п'ятикімнатну квартиру.

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«Щойно вручив документи на п'ятикімнатну квартиру й посвідчення почесного громадянина ЧР Жерару Депардьє», - написав Р.Кадиров.

Як повідомлялося, Ж.Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи Президента Франції Франсуа Олланда, який мав намір ввести податок у 75% на доходи понад мільйон євро на рік.

Актор на початку січня отримав російське громадянство, після чого відвідав Мордовію й висловив бажання оселитися в цій російській республіці. Він став послом Мордовії в FIFA в рамках підготовки й проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року, матчі якого пройдуть у Саранську.

23 лютого Ж.Депардьє отримав постійну реєстрацію в новобудові в центрі Саранська, в квартирі родичів директора Держфільмофонду Росії Миколи Бородачова - давнього друга актора. У майбутньому Ж.Депардьє планує спорудити власний будинок.