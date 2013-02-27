Політолог: Опозиційним силам буде важко домовитися

«У лавах опозиція і надалі буде продовжуватися політична сівозміна, адже кожна з трьох сил різна за природою, кожна має своє єство. Природа «Батьківщини» це Майдан, вона виросла звідти, за структурою й архітектурою вона дзеркальне відображення «Нашої України» 7-річної давності. Там є президія (польові командири) і вся маса - решта депутатів. Доля «Свободи» - вулиця, вулична анархія, а архітектура «Удару» - політичний ринг, тобто блокування обмеженого простору. Якщо Віталій навколо тієї ж парламентської трибуни натягнув канати, то взагалі почував би себе в своїй стихії », - констатує політолог.

Видрін додає, що у зв'язку з цим опозиційним силам буде важко домовитися в майбутньому, повідомляє LB.ua.

«Вчора показовий приклад був, коли БЮТ щось проводив на Майдані, потім із ревнощів «Свобода» йде на вулицю, а «Удар» десь у парламенті каламутить. Ось така спіраль буде ще довго тривати, опозиційним силам буде важко домовитися, у тому числі через конкуренцію лідерів - Яценюка, Кличка і Тягнибока. У кожного є президентські амбіції. Чи не дивно, що завтра хтось із них піде протестувати на розширене засідання Кабміну, а хтось - залишиться », - відзначає він.

Політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко констатує, що опозиція в багатьох питаннях лише на публіку намагається працювати злагоджено. Це пов'язано, на його думку, з внутрішньоопозиційною конкуренцією. «Як тут не згадати недавню ситуацію, коли «Батьківщина», не запитавши Кличко, відправила його на вибори мера Києва», - резюмує політолог.