Регіонали пропонують тимошенківцям влаштувати ”штучні аварії”

У Блоці Юлії Тимошенко заявляють, що Партія регіонів в різний спосіб намагається зірвати голосування за Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомив один з юристів БЮТ Євген КОРНІЙЧУК в ефірі “5-го каналу”, посилаючись на інформацію від новообраних депутатів Блоку Тимошенко.

"До нас звертаються депутати від Партії регіонів з пропозицією чи захворіти, чи поїхати за кордон на лікування (в день голосування), чи, кажуть вони, "ми вам зробимо штучну аварію, що ніхто не здогадається", - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

За його словами, таким депутатам пропонують гроші, щоб вони були відсутні в парламенті у дні, коли будуть голосуватися кадрові питання коаліції.

Є.КОРНІЙЧУК також сказав, що БЮТ намагатиметься зібрати кворум у засіданнях робочої групи з підготовки роботи нового парламенту.

"І якщо нам вдасться зібрати просту більшість у робочій групі, 20 листопада ми зайдемо в сесійний зал, щоб почати працювати (у новій Верховній Раді)", - цитує Є.КОРНІЙЧУКА “Українська правда”.

За його словами, вони мають підстави для цього, оскільки "у ЦВК зареєструвалася 240 депутатів", що дозволяє коаліції "заходити в зал і голосувати простою більшістю".