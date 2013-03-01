Верховній Раді пропонують звільнити суддів ВСУ

Голова Верховної Ради Володимир Рибак та голова Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя Сергій Ківалов зареєстрували ряд проектів постанов щодо звільнення та призначення суддів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідно до одного з проекту постанов, пропонується звільнити з посади судді Верховного суду України Петра Пилипчука у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Іншим проектом постанови пропонується звільнити з посади судді Верховного суду України Миколу Пінчука у зв’язку з поданням заяви про відставку.