Верховній Раді пропонують звільнити суддів ВСУ
17:14, 01 березня 2013Політика
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Парламенту пропонують звільнити суддів ВСУ Пилипчука та Пінчука за їх заявами про відставку.
Верховній Раді пропонують звільнити суддів ВСУ
Голова Верховної Ради Володимир Рибак та голова Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя Сергій Ківалов зареєстрували ряд проектів постанов щодо звільнення та призначення суддів.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Відповідно до одного з проекту постанов, пропонується звільнити з посади судді Верховного суду України Петра Пилипчука у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.
Іншим проектом постанови пропонується звільнити з посади судді Верховного суду України Миколу Пінчука у зв’язку з поданням заяви про відставку.
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