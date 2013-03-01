Азаров каже, що Україна домовлятиметься з МВФ, коли домовиться з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

Він підкреслив, що домовленості про зниження ціни повинні бути досягнуті в поточному році.

«Рано чи пізно ми з Росією домовимося про зниження ціни на газ. Обов'язково домовимося. У нас іншого виходу немає ... У понеділок наш Президент у черговий раз матиме зустріч з керівником Росії. В черговий раз будуть продовжені ці переговори. Але тим не менш, можна критично ставитися, можна філософствувати на цей рахунок, але цього року ми повинні досягти перегляду цього контракту. Я думаю, що вже і в Росії немає ніяких сумнівів що треба на це йти, і у нас ніяких сумнівів», - заявив М.Азаров.

Він підкреслив, що з МВФ досягнута домовленість про перегляд умови про необхідність підвищення тарифів для населення в разі ліквідації дефіциту «Нафтогазу» після зниження ціни газу.

«Після того, як ми переглянемо ціну на газ, ми сідаємо за стіл переговорів з МВФ і підраховуємо параметри прибутковості бюджету, «Нафтогазу»... Якщо ми виходимо на дефіцит, а я думаю, що ми на нього не вийдемо, то природно умови надання кредиту МВФ будуть переглянуті. Про це ми домовилися. Вони нам чітко говорять - якщо ви отримаєте рішення з боку Росії, сядемо за стіл переговорів», - сказав М.Азаров.