МВФ наполягає, що ціни на газ для населення треба підвищувати
МВФ не змінює свою позицію щодо вимоги до України підвищити ціни на газ для населення.
Міжнародний валютний фонд залишається на своїх позиціях щодо необхідності підвищення цін на газ для населення в Україні, озвучених на початку лютого за підсумками роботи місії МВФ у нашій країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник прес-секретаря Фонду Вільям Мюррей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.
«Наразі ми ведемо технічну дискусію з владою України, але я б дотримувався заяв, зроблених на початку лютого. Я не можу зараз вдаватися в деталі, але тільки-но ми зможемо сказати щось конкретне – ми обов'язково це зробимо», - сказав В.Мюррей.
Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками роботи голова місії Крістофер Джарвіс зробив заяву, в якій, зокрема, звернув увагу, що в 2012 році продовжилося збільшення обсягу дотацій на газ та опалювання для населення, що чинить великий тиск на бюджет України і її платіжний баланс. Причому, за відсутності коригування економічної політики, на думку К.Джарвіса, економічне зростання в Україні не перевищить 1%.
Разом з тим, голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр, виступаючи на 9-й щорічній інвестиційній конференції, організованій компанією Dragon Capital, наголосив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту місії, підтверджує правильність раніше даних Україні рекомендацій, - щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, проведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.
«Тарифи на газ – значне навантаження на бюджет. Необхідне вирівнювання цін», - звернув увагу М.Альєр і додав, що одночасно з вирівнюванням цін можна впроваджувати соціальні програми цільової допомоги.
У свою чергу, міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов зазначив, що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і у питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”. За словами І.Прасолова, в Україні чекають повторного приїзду місії МВФ наприкінці березня.