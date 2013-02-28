МВФ наполягає, що ціни на газ для населення треба підвищувати

Міжнародний валютний фонд залишається на своїх позиціях щодо необхідності підвищення цін на газ для населення в Україні, озвучених на початку лютого за підсумками роботи місії МВФ у нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник прес-секретаря Фонду Вільям Мюррей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.

«Наразі ми ведемо технічну дискусію з владою України, але я б дотримувався заяв, зроблених на початку лютого. Я не можу зараз вдаватися в деталі, але тільки-но ми зможемо сказати щось конкретне – ми обов'язково це зробимо», - сказав В.Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками роботи голова місії Крістофер Джарвіс зробив заяву, в якій, зокрема, звернув увагу, що в 2012 році продовжилося збільшення обсягу дотацій на газ та опалювання для населення, що чинить великий тиск на бюджет України і її платіжний баланс. Причому, за відсутності коригування економічної політики, на думку К.Джарвіса, економічне зростання в Україні не перевищить 1%.

Разом з тим, голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр, виступаючи на 9-й щорічній інвестиційній конференції, організованій компанією Dragon Capital, наголосив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту місії, підтверджує правильність раніше даних Україні рекомендацій, - щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, проведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

«Тарифи на газ – значне навантаження на бюджет. Необхідне вирівнювання цін», - звернув увагу М.Альєр і додав, що одночасно з вирівнюванням цін можна впроваджувати соціальні програми цільової допомоги.

У свою чергу, міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов зазначив, що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і у питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”. За словами І.Прасолова, в Україні чекають повторного приїзду місії МВФ наприкінці березня.