Матвієнко офіційно оформив протиріччя з Тимошенко

Українська республіканська партія "Собор" підготувала і направила на адресу політради блоку "Наша Україна – Народна самооборона" свої зауваження до проекту коаліційної угоди між "НУ-НС" та БЮТ.

Лідер УНП «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО сьогодні передав керівництву блоку НУ-НС ці зауваження.

В інтерв’ю УНІАН А.МАТВІЄНКО нагадав, що ця угода на сьогодні лише парафована, а підписання її відбудеться після формування фракцій у парламенті. Лідер партії, що входить до блоку НУ-НС, зазначив, що у разі, якщо ці зауваження не будуть враховані, він підпише угоду із застереженнями.

А.МАТВІЄНКО також пояснив, що на сьогодні ніхто з членів блоку не підписувався під угодою. За його словами, члени НУ-НС і він особисто підписались лише під згодою ввійти до демократичної коаліції.

Як повідомляє прес-служба партії, пропоновані зміни стосуються положень низки різних розділів угоди.

Серед них питання внутрішньої організації вищих органів державної влади та адміністративної реформи в Україні, імперативного мандату, повернення заощаджень вкладників Ощадбанку УРСР та вступу України до НАТО.

Також партія підготувала пропозиції щодо правового статусу політичних партій і пакета законопроектів, що пропонується ухвалити невідкладно після початку роботи Верховної Ради шостого скликання.

Відповідні зауваження УРП "Собор" до угоди про створення коаліції демократичних сил 7 листопада були затверджені центральним проводом партії.

Партія також наполягатиме на розгляді своїх пропозицій на засіданні політради блоку "НУ-НС" і у разі їх відхилення залишає за собою право підписати коаліційну угоду із застереженнями.

Центральний провід наголошує, що зусилля УРП "Собор" в напрямку вдосконалення проекту угоди та узгодження всіх спірних питань між "НУ-НС" та БЮТ спрямовані на побудову стабільної демократичної коаліції, усунення внутрішніх суперечностей між її учасниками у цивілізований, європейський спосіб.