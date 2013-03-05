ГПУ не знайшла криміналу в діях Власенка - провадження за заявою Окунської закрито

Прес-служба Генеральної прокуратори України повідомляє про те, що кримінальне провадження за заявою Наталії Окунської про невиконання рішення суду Сергієм Власенком закрито за відсутності складу злочину.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

При цьому в повідомленні зазначено, що «у зв’язку з цим, С.Власенко викликається до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури для ознайомлення з прийнятим рішенням».

Водночас ГПУ повідомляє, що для допиту у цьому кримінальному провадженні С.Власенко запрошувався неодноразово, хоча жодного разу так і не з’явився. Однак, на підставі даних, отриманих у ході слідства, було прийнято відповідне рішення про закриття провадження.