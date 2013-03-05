У ЄС б'ють тривогу через Власенка

Європейський Союз стурбований через переслідування захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка, йдеться у спільній заяві верховного представника Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у заяві зазначається: «Верховний представник Кетрін Ештон та комісар Штефан Фюле з нетерпінням очікують на повне виконання висновків саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року та уважно стежать за політичними подіями в Україні. Вони глибоко занепокоєні останніми процесуальними діями, які можуть призвести до скасування парламентського мандата двох депутатів на сумнівних правових підставах. Вони також звертають особливу увагу на ситуацію, пов’язану зі справою народного депутата Сергія Власенка у світлі останнього клопотання до Вищого адміністративного суду стосовно позбавлення його парламентського мандата».

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Більше читайте тут: К.Ештон та Ш.Фюле закликають українську владу «вирішити цю ситуацію таким чином, щоб уникнути створення враження про зловживання судовою системою з політичними цілями. Вони нагадують про свою рішучу позицію, згідно з якою остаточний склад парламенту України повинен відображати реальне волевиявлення українських виборців. Закон «Про вибори народних депутатів» визначає чіткий п’ятиденний термін для оскарження результатів виборів в суді. Процесуальні дії, розпочаті через декілька місяців після встановлення остаточних результатів виборів, викликають занепокоєння з політичної та правової точки зору».

У світлі цих подій вони ще раз наголошують на потребі вжити термінових кроків для покращення виборчого законодавства в Україні згідно з рекомендаціями остаточного звіту ОБСЄ/БДІПЛ від 3 січня 2012 року шляхом розгляду Виборчого кодексу.