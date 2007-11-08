Вітренко: в Україні грузинського сценарію не буде

В Україні грузинського сценарію не буде. Але лише тому, що Україна має істотний запас міцності – ми багатші, ніж грузини. Про це ІнтерМедіа консалтингзаявила лідер прогресивно-соціалістичної партії України Наталія Вітренко.

“Події в Грузії стали результатом антинародної політики Саакашвілі. І така ж антинародна політика проводиться і тут – в Україні. З однією лише відмінністю: Грузія бідніша за Україну. Тому в Грузії це швидше загострилося. У нас більший запас міцності, ніж у Грузії. На Кавказ приходить зима, і все – топити немає чим, води немає, світла немає, газу немає. Це істотно загострює ситуацію. Україна в цьому сенсі могутніша. Її можна довше розкрадати. Ось і виходить: одні сили розкрадають, а інші тихо вимирають. Додайте до цього прагнення заблокувати, інформаційно втопити і знищити сили опору в нашій країні. Все це, безумовно, відсуває прояви народної непокори”, – підкреслила Вітренко.

Вона також не виключила того, що цілком правдивою може виявитися непідтверджена інформація про те, що Україна готується надати політичний притулок Михайлу Саакашвілі і його родині.

“У цьому у мене навіть сумнівів немає. Його (Саакашвілі. - ИМК.) ідеологічний соратник і кум – Президент України Віктор Ющенко – рятуватиме Саакашвілі всіляко. Це очевидно. Але ми не залишимо цю справу без уваги. Скажу більше: ми готуємо проект ухвали про засудження політики Саакашвілі – особливо в частині розгону мітингу опозиції. Ми, поза сумнівом, пікетуватимемо Посольство Грузії в Україні”, – повідомила співбесідниця ИМК.