Президента Польщі непокоїть розвиток ситуації в Україні

Президент Польщі Броніслав Коморовський занепокоєний останніми подіями в Україні, котрі, на його думку, зменшують шанси на підписання договору про асоціацію Української держави з Євросоюзом в 2013 році.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказала прес-секретар Б.Коморовського Анна-Тшаска Вєчорек, коментуючи сьогоднішню зустріч Президента з лідером опозиційної партії УДАР Віталієм Кличком.

Вона назвала однією з найголовніших тем зустрічі, яка тривала близько години, внутрішню ситуацію в Україні в контексті виконання умов для підписання договору про асоціацію на саміті "Східного партнерства" восени цього року.

"Президент висловив занепокоєння розвитком ситуації в Україні, зокрема, у зв'язку з позбавленням депутатського мандата Сергія Власенка та пов'язаний з цим ризик запізнення з підписанням договору про асоціацію", - сказала прес-секретар.

Співрозмовник агентства сказала, що Б.Коморовський висловив сподівання, що українська влада та опозиція зможуть об'єднати зусилля для того, аби договір таки був підписаний.

"Президент висловив надію, що, згідно з ухваленою декларацією Верховна Рада України почне роботу над затвердженням законодавчих актів для реалізації очікуваних реформ, від яких залежить рішення ЄС щодо цього договору", - сказала вона.

В.Кличко, за її словами, також поділився з Б.Коморовським своєю оцінкою останніх подій в Україні, в тому числі, про заплановані найближчим часом вибори мера Києва.