Президент Польщі зустрівся з Кличком у Варшаві
14:40, 15 березня 2013Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський у середу у Варшаві провів зустріч з лідером партії УДАР Віталієм Кличко.
Кличко зустрівся з Коморовським
Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави, зауваживши, що Б.Коморовський вже зустрічався з В.Кличком у жовтні минулого року також у столиці Польщі.
Прес-служба зауважує, що В.Кличко очолює політичну силу, яка провела до українського парламенту на останніх парламентських виборах 42 з 450 народних депутатів України.
У зустрічі українського політика з польським Президентом також взяв участь міністр канцелярії Б.Коморовського з міжнародних питань Яромір Соколовський.
У поширеному прес-службою Президента Польщі повідомленні немає даних про те, які теми обговорювалися під час цієї зустрічі.
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