Президент Польщі зустрівся з Кличком у Варшаві

Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави, зауваживши, що Б.Коморовський вже зустрічався з В.Кличком у жовтні минулого року також у столиці Польщі.

Прес-служба зауважує, що В.Кличко очолює політичну силу, яка провела до українського парламенту на останніх парламентських виборах 42 з 450 народних депутатів України.

У зустрічі українського політика з польським Президентом також взяв участь міністр канцелярії Б.Коморовського з міжнародних питань Яромір Соколовський.

У поширеному прес-службою Президента Польщі повідомленні немає даних про те, які теми обговорювалися під час цієї зустрічі.