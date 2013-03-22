Судді для повноти картини не вистачило Тимошенко - засідання перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Костянтин Садовський одразу після початку чергового судового слухання.

Слухання справи, оголосив суддя, неможливе за відсутності екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Захист Ю.Тимошенко у своєму клопотанні оголосив вимогу закрити справу.

За словами захисника Сергія Власенка, питання закриття справи можна розглядати без присутності Ю.Тимошенко. Він зауважив, що одна особа не може бути притягнута до відповідальності двічі. На його думку, справа є сфальсифікованою, а всі замовні політичні звинувачення були висунуті за часів президентства Леоніда Кучми та незаконно поновлені останнім часом. “Справа підлягає закриттю, оскільки протирічить законам”, - сказав С.Власенко.

Позицію С.Власенка підтримали захисники екс-прем’єра Олександр Плахотнюк та Андрій Кожем’якін.

За словами О.Плахотнюка, “усі правові підстави для закриття справи у суду є”.

У свою чергу представники державного обвинувачення заявили про неможливість продовження слухання справи без участі Ю.Тимошенко.

Вислухавши сторони, суддя К.Садовський оголосив про перенесення справи на 16.00 12 квітня.

Клопотання захисту Ю.Тимошенко, повідомив суддя, будуть розглянуті під час наступних судових слухань.