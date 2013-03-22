Батьківщина: Фролова складе гідну пару Кузьміну - у Пшонки будуть свої Бонні і Клайд

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Батьківщини».

«Влада розрахувалася з громадянкою Фроловою посадою заступника генерального прокурора за її послуги, як представника обвинувачення у cфальшованій справі проти Юлії Тимошенко», - говориться у заяві.

«Громадянка Фролова так старанно за дорученням адміністрації президента виконувала функцію ката Юлії Тимошенко, що врешті дочекалася своїх тридцять срібняків у вигляді теплої посади», – йдеться у документі.

У «Батьківщині» відзначають, що «Фролова складе гідну пару Ренату Кузьміну». «У розпорядженні генерального прокурора тепер будуть свої Бонні і Клайд, які із задоволенням продовжуватимуть виконувати будь-які забаганки АП по знищенню опозиції. В системі прокуратури, безумовно, є порядні люди, але показово, що найбільш безпринципних, найбільш цинічних «безпредєльщиків» підняли на вершину ГПУ, яка мала б виконувати функції по нагляду за дотриманням законності у країні», - наголошують у «Батьківщині».

Водночас, в партії вважають, що у такий спосіб влада створює маячки для всієї правоохоронної системи в цілому, демонструючи готовність розплачуватися за виконання наймерзенніших протизаконних наказів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив своїм заступником Л.Фролову, яка представляла держобвинувачення у газовій справі проти Ю.Тимошенко.