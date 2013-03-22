Прокурор у справі Тимошенко стала заступником Пшонки

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Представляючи колективу новопризначеного заступника генерального прокурора, В.Пшонка зазначив, що Л.Фролова має значний досвід на різних ділянках прокурорсько-слідчої роботи, а за роки професійної діяльності зарекомендувала себе як досвідчений фахівець.

«Я вітаю свого нового заступника з призначенням. Бажаю, звичайно, успіхів та професійних перемог. Я також очікую активності та ініціативи. Хочу сподіватися, що таке кадрове рішення вже зовсім скоро позитивно позначиться на реальних результатах прокурорсько-слідчої роботи центрального апарату Генеральної прокуратури України. Крім того, оскільки і прокуратура і Феміда – жіночого роду, а тепер і жінка - заступник Генерального прокурора, я думаю, це рішення, по-перше, дещо символічне, а по-друге, дійсно виправдано фаховістю та професійністю новопризначеного заступника», - сказав В.Пшонка.

За його словами, серед напрямків організації роботи, якими опікуватиметься Л.Фролова, міжнародно-правовий, доступ до публічної інформації, інші предмети прокурорського нагляду.

Як повідомляв УНІАН, Л.Фролова представляла державне обвинувачення у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році. У цій справі Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років ув’язнення.

Зараз Л.Фролова представляє державне обвинувачення в справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Нагадаємо, Ю.Тимошенко висунуто підозру в організації цього вбивства.

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В органах прокуратури Л.Фролова працює 14 років. Почала свою професійну діяльність з посади помічника Запорізького міжрайонного природоохоронного прокурора Запорізької області. За час роботи в органах прокуратури обіймала різні посади, зокрема, працювала начальником відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Запорізької області, заступником начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах Головного управління Генеральної прокуратури, заступником начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління Генеральної прокуратури.