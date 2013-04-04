Опозиція вирішила перенести акцію протесту на неділю

Опозиція вирішила провести акцію протесту в Києві у неділю, а не в суботу, як планувалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.

Він зазначив, що в Житомирі в суботу буде проведено мітинг у рамках акції “Вставай, Україно!”, “тому що ми вже певний час закликаємо там людей, щоб вони приєдналися до нашої акції”.

“А акцію в Києві будемо проводити в неділю”, - сказав В.Ковальчук.

За його словами, це рішення тільки що було прийнято на нараді за участю лідерів опозиційних сил, де він представляв «УДАР», оскільки голова фракції «УДАР» Віталій Кличко перебуває “за межами України на похороні”.