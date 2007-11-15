Герман пропонує дати один мандат Ющенку - хай рулює

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає неприпустимим перенесення в Секретаріат Президента засідання робочої групи із підготовки першої сесії Верховної Ради України VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи відповідну ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про перенесення засідання.

«Я все ще вірю, що український парламент існує, й він знаходиться не на Банковій, а на Грушевського. Поки я в це вірю, я відчуватиму себе депутатом. Якщо ми вирішуватимемо депутатські проблеми на Банковій, тоді треба закривати Грушевського, і не треба брати ці мандати, а дати один мандат Віктору Андрійовичу й хай рулює країною», - сказала Г.ГЕРМАН.

Разом із тим, представник Партії регіонів підкреслила, що поважає й цінує зусилля Президента України В.ЮЩЕНКА, «щоб якось розрулити ситуацію в країні». «Але краще, що Президент може в цій ситуації зробити – це пильнувати демократію й підтримувати розподіл гілок влади в країні, якщо йому дороге майбутнє цієї країни й майбутнє демократії», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО висловив готовність організувати в Секретаріаті Президента засідання Підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання, якщо політичні сили не можуть самі домовитися.

«Якщо потрібно, я готовий робочу групу з організації роботи парламенту після свого приїзду зібрати в Секретаріаті Президента у вигляді попередніх консультацій», - сказав В.ЮЩЕНКО. В той же час, він вважає, що це не в його компетенції, й буде принизливим для політичних сил.

«Я переконаний, що це принизливо для парламенту, й це є некоректна участь Президента в розбудові роботи незалежного національного інституту», - підкреслив Президент.

Тому, сказав глава держави, він бажає, щоб політики самі, відкинувши свої амбіції, досягли компромісу.