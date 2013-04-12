Тягнибок, Яценюк і Кличко виступають під вікнами Кернеса (фото)

У Харкові під стінами міської ради проходить мітинг опозиції в рамках акції “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим кілька тисяч учасників акції великою колоною підійшли до мерії.

Активісти тримають в руках партійну символіку всіх опозиційних сил і транспаранти з гаслами “Вставай, Україно!”, “Україні і Юлії волю!”.

Перед учасниками мітингу вже виступили лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, народні депутати Ігор Швайка, Арсен Аваков та інші.

У своїх виступах вони розкритикували політику нинішньої влади і закликали харків’ян “гуртуватися задля її повалення”.

У ці хвилини розпочав виступ лідер партії “УДАР” Віталій Кличко.

Промовці також закликали всіх учасників організованою колоною прийти до площі Руднєва, аби там провести відповідну акцію на підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко біля суду, розглядатиметься справа ЄЕСУ.

У ці хвилини по проспекту Московському, якою рухатиметься колона на площу Руднєва, скупчилася велика кількість трамваїв та іншого транспорту. Автотранспорт перед цим також заважав рухатися колоні до Харківської міськради, під стінами якої завершується акція протесту.

На заклик В.Кличка скандують “Юлі волю!”, “Банду геть!”.