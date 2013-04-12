У Батьківщині застерігають: Хакери роблять розсилку з фіктивної пошти Яценюка

Із електронної скриньки Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua розсилається нібито лист від Юлії Тимошенко - з електронної адреси tymoshenko@byut.com.ua, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Скриньки Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua не існує, адже адреса пошти А.Яценюка на офіційному порталі Верховної Ради України інша, зазначається в повідомленні.

Фіктивною є й скринька tymoshenko@byut.com.ua, адже вона не зареєстрована на цьому поштовому сервері, про що прес-служба «Батьківщини» повідомила раніше.

Як нагадали в «Батьківщині», сьогодні було здійснено несанкціоновану розсилку і з самої адреси tymoshenko@byut.com.ua. Днями хакерська атака була здійснена на поштову скриньку Олександра Турчинова, ще раніше хакерських атак зазнали електронні скриньки Євгенії Тимошенко, Сергія Власенка, Григорія Немирі, представників прес-служби «Батьківщини».