У Батьківщині застерігають: Хакери роблять розсилку з фіктивної пошти Яценюка
У «Батьківщині» заявляють, що відбувається спам-розсилка нібито з адреси голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.
Із електронної скриньки Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua розсилається нібито лист від Юлії Тимошенко - з електронної адреси tymoshenko@byut.com.ua, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
Скриньки Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua не існує, адже адреса пошти А.Яценюка на офіційному порталі Верховної Ради України інша, зазначається в повідомленні.
Фіктивною є й скринька tymoshenko@byut.com.ua, адже вона не зареєстрована на цьому поштовому сервері, про що прес-служба «Батьківщини» повідомила раніше.
Як нагадали в «Батьківщині», сьогодні було здійснено несанкціоновану розсилку і з самої адреси tymoshenko@byut.com.ua. Днями хакерська атака була здійснена на поштову скриньку Олександра Турчинова, ще раніше хакерських атак зазнали електронні скриньки Євгенії Тимошенко, Сергія Власенка, Григорія Немирі, представників прес-служби «Батьківщини».