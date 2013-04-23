Януковича просять звільнити Тимошенко на Великдень

Як повідомляє кореспондент УНІАН, клопотання, зокрема, підписали Заслужений художник України, майстриня Олександра Теліженко, Народна майстриня України, голова спілки майстрів народних майстрів Черкащини Ольга Мартинова, голова обласної організації «Просвіта» Олена Фещенко та інші.

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Автори листа дякують Президенту за помилування Юрія Луценка та Георгія Філіпчука та зазначають, що тепер суспільство очікує наступного кроку - «…звільнення засудженої з політичних мотивів Юлії Тимошенко – лідера опозиції, головного опонента Януковича на президентських виборах 2010 року. Звільнити та відновити права колишнього прем’єр-міністра України закликають також Європейський парламент, уряди США, Канади, країн Європейського Союзу».

Вони зазначають, що «…помилування цих опозиційних політиків дає надію українцям на припинення політичних репресій, відновлення верховенства права, повернення нашої держави на демократичний європейський шлях розвитку».

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Тож у своєму листі вони просять Президента України «проявити милосердя і, згідно з християнською традицією, до Свята Великодня ухвалити рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко від відбуття покарання, а також здійснити її повну юридичну та політичну реабілітацію».