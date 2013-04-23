Януковичу направили ще одне звернення з проханням помилувати Тимошенко

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова.

За її словами, клопотання, зокрема, підписали Герой України Андрій Ровчак, архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор (Ісіченко), народний артист СРСР, заслужений артист України Вадим Мулерман, диригент молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» Шаліко Палтаджян, поетеса Ніна Віноградська, керівник фракції «Батьківщина» в Харківській облраді Людмила Бєлова, заслужений журналіст Євген Маслов та інші.

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Ю.Германова зазначила, що відомі харків’яни просять Президента «проявити милосердя і за християнською традицією до свята Великодня прийняти рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко від відбування покарання, а також здійснити її повну юридичну і політичну реабілітацію».

За її словами, у зверненні наголошується, що після помилування посадовців уряду Ю.Тимошенко Юрія Луценка та Георгія Філіпчука «суспільство очікує від В.Януковича наступного кроку, а саме - помилування лідера української опозиції».

Як повідомляв УНІАН. Ю.Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ в 2009 році.

З кінця 2011 року Ю.Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (м.Харків), однак з 9 травня 2012 року вона перебуває на лікуванні в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. Проти неї порушено ще кілька кримінальних справ.

Президент України Віктор Янукович 7 квітня після звернення омбудсмена помилував ув`язненого екс-главу МВС Ю.Луценка. Того ж дня він вийшов з колонії.

Тоді глава держави, отримавши звернення омбудсмена, доручив Комісії з питань помилування невідкладно розглянути звернення.

Вчора, 22 квітня, до Президента України Віктора Януковича з клопотанням про звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко звернулися найвідоміші громадські діячі, представники експертної та політологічної спільноти України. Загалом звернення підписали більш як 30 експертів та політологів.

Раніше схожі звернення передали Президенту жінки-народні депутати та дипломати.

19 квітня Президент України Віктор Янукович передав до комісії при Президентові України з питань помилування звернення жінок-депутатів Лілії Гриневич, Марії Матіос, Людмили Денісової, Олександри Кужель та Ірини Луценко до глави держави з проханням помилувати екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Комісія повинна розглянути це звернення та внести свої пропозиції главі держави.