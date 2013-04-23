Рішення Євросуду за скаргою Тимошенко може бути вже за тиждень

Європейський суд з прав людини 30 квітня може оголосити рішення за скаргою экс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на незаконний арешт та інші порушення її прав під час розслідування і судового розгляду газової справи.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

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"Я про дату 30 квітня чув, але не виключено, що вона є попередньою", - зазначив співрозмовник агентства.