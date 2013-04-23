Рішення Євросуду за скаргою Тимошенко може бути вже за тиждень
17:41, 23 квітня 2013Політика
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ЄСПЛ 30 квітня може оголосити рішення за скаргою Тимошенко у газовій справі, повідомляє джерело.
Тимошенко, ймовірно, за тиждень матиме рішення суду
Європейський суд з прав людини 30 квітня може оголосити рішення за скаргою экс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на незаконний арешт та інші порушення її прав під час розслідування і судового розгляду газової справи.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
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"Я про дату 30 квітня чув, але не виключено, що вона є попередньою", - зазначив співрозмовник агентства.
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