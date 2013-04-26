Данилишин: в Україні не просто криза, а крах радянської моделі

Заявив в інтерв’ю УНІАН колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

“На сьогодні в країні спостерігається не просто економічна криза, а крах моделі економічного розвитку - фактично вичерпуються резерви закладеної в радянські часи господарської моделі й відсутня нова стратегічна альтернатива розвитку. Потрібно якнайшвидше вирішувати це питання. Перспектива країни багато в чому визначатиметься розвитком кризових процесів у світовій, перш за все, у європейській економіці, яка є нашим основним торговельним партнером”, - зазначив він.

Б.Данилишин наголосив, що Україні на даний час, як ніколи, потрібні дієві реформи, тому навіть найменші зусилля щодо них заслуговують підтримки. А уряду, переконаний він, цього року необхідно перейти до радикальних кроків.

На цю тему: Данилишин: на чолі уряду повинна бути інша людина

“Я ніколи не претендував і не претендую на абсолютну істину. Але в даний час усі мають чітко усвідомлювати ризики, що постають перед державою як у політичному, так і суто економічному плані. З економічної точки зору як світ в цілому, так і Україну чекають нелегкі часи... На мій погляд, 2013-й - перша половина 2014 року можуть стати «вікном можливостей» для реалізації реформ, необхідних для модернізації країни. Для цього, в першу чергу, потрібно об’єднання зусиль всіх політичних сил. Цей період буде випробуванням як для влади, так і для опозиції на здатність працювати на благо України спільно, позбувшись конфронтації”, - заявив Б.Данилишин.