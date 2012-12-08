Данилишин: на чолі уряду повинна бути інша людина

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин зазначив, що економічна ситуація в Україні ще раз підтверджує, що старі підходи управління господарством країни, яких дотримувався уряд Миколи Азарова, «себе зжили». Тому навіть нова «Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», яку почали розробляти в уряді, «якою б хорошою вона не була, без нових управлінських рішень становище не врятує».

«Потрібний сучасний погляд на організацію управління в нових економічних реаліях, що існують в Україні та світі, розуміння тенденцій розвитку. При формуванні нового складу Кабінету міністрів України Президенту слід врахувати, що на чолі уряду повинна бути людина із сучасним економічним мисленням, широкими зв'язками в міжнародних фінансових колах, рівновіддалена від лобізму інтересів основних фінансово-олігархічних груп», - зазначив він.

Б.Данилишин підкреслив, що головним антикризовим заходом має стати Державний бюджет України на 2013 рік, в якому необхідно передбачити умови для розвитку економіки.

«Враховуючи ризики виникнення фінансової нестабільності, доцільно переглянути проект бюджету на 2013 рік, збільшивши обсяги капітальних витрат, зокрема будівельних. Не слід боятися дефіциту бюджету, але й не зловживати ним: 3-5% дефіциту може бути нормою, якщо ці кошти спрямовуються на розвиток і інфраструктурні проекти, а не на споживання. Також важливо передбачити створення стабілізаційного фонду, кошти якого спрямовуватимуть на забезпечення всіх гарантійних зобов'язань держави, що підвищить довіру до намірів уряду проводити зважену й збалансовану бюджетну політику », - переконаний Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.