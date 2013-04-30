У Харкові міліція взяла пам’ятники під охорону

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, пам’ятники взяті під міліцейську охорону для того, щоб не допустити їх осквернення. Ініціатором такої міри виступила Харківська міська рада.

«Працівники харківської міської міліції оперативно відреагували на побажання мерії. Відтепер біля усіх пам’ятників та монументів, які символізують перемогу радянського народу над фашистськими загарбниками, організована цілодобова охорона, яка здійснюється силами працівників міліції громадської безпеки» - повідомили у ВЗГ.

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У міліції зауважили, що розташування пам’ятних об’єктів також враховується під час складення піших та автомобільних міліцейських патрулів.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Харкові невідомі знесли пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, який у 1992 році був встановлений у Молодіжному парку.

Представники ВО «Свобода» висловили переконання в тому, що до знесення пам’ятника воїнам УПА в Харкові причетна міська та обласна влади і що «це відбулося під прикриттям міліції».

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У суботу, 27 квітня, після пікету громадських активістів, які вимагали відновити знесений пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, міськрада звернулася до органів внутрішніх справ з проханням взяти під охорону всі пам’ятники на честь перемоги у Великій Вітчизняній війні, "щоб не дати радикальним шовіністам поглумитися над ними і цим нікому не потрібним скандалом привернути увагу до своєї політичної сили".