Львівська міліція на травневі свята стерегтиме Бандеру, Шухевича і радянських воїнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

“Охоронятимемо всі пам’ятники – Бандері, Шухевичу, радянським воїнам”, - зазначив він.

За словами О. Рудяка, з цією метою буде задіяно 152 працівники міліції та необхідне число автотранспорту.

Водночас він зазначив, що на даний час ні політичні партії, ні громадські організації не зголошувалися допомагати в цьому міліції.

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Також керівник міліції Львівщини розповів, що на даний час працівники міліції не наблизилися до розкриття фактів вандалізму щодо пам'ятників провідникам ОУН-УПА, які сталися на Львівщині впродовж березня-квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 березня в селі Воля-Задеревацька в Стрийському районі Львівської області було пошкоджено меморіальну таблицю та пам’ятник провідникові ОУН Степанові Бандері, а в ніч на 7 березня – барельєф Романові Шухевичу в Білогорщі біля Львова.

У ніч на 7 квітня в селі Великосілки Кам’янка-Бузького району вандали зруйнували пам’ятник С. Бандері, у селі Гордині Самбірського району було зруйновано пам'ятник Євгену Коновальцю та С. Бандері. Також у місті Моршині невідомі розбили «Стелу Героїв» з барельєфами героїв УПА Романа Шухевича, Є. Коновальця та С. Бандери.