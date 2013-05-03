Пшонка констатує прогрес у виконанні Україною вимог Євросоюзу

Генеральний прокурор Віктор Пшонка констатує просування у виконанні однієї з вимог Європейського Союзу, необхідних для підписання угоди про асоціацію України і ЄС, – реформування судової системи відповідно до міжнародних стандартів. Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів, йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, повідомляє Радіо Свобода.

«Уже діє новий Кримінальний процесуальний кодекс. У новому кодексі вже виписано норми про такі запобіжні заходи, яких раніше не було в старому. Мається на увазі й домашній арешт, і застава тощо», – зазначив він.

Зі слів Пшонки, після введення в дію нового КПК триває активна робота з підготовки інших законів, що відносяться до реформування кримінальної юстиції. Генпрокурор вважає, що європейські стандарти поступово впроваджуються в законодавчу базу України.

У лютому Президент Віктор Янукович пообіцяв, що Україна докладе максимум зусиль для того, щоб виконати умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Відповідно до висновків Ради ЄС, Україні необхідно виконати 3 вимоги: усунути вибіркове правосуддя, ліквідувати недоліки виборів Верховної Ради, щоб вони надалі не повторювалися, і провести низку реформ.