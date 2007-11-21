Яценюк має величезне прохання до Януковича
Міністр виступив на засіданні Кабміну
Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує уряду ухвалити рішення про безвізовий режим для громадян Румунії та Болгарії.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.ЯЦЕНЮК виступив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.
«Є величезне прохання внести до порядку денного питання про правила в`їзду і виїзду іноземців і осіб без громадянства. Це стосується Болгарії та Румунії», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Міністр також повідомив, що відповідний проект постанови уряду не проходив процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами.
«Я підготував проект постанови – це безвізовий в`їзд для румун і болгар. Я поясню, чому так швидко. Тому що там зараз буде голосування в раді ЄС», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія наполягає, що Україна повинна відмінити візи для громадян Румунії і Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року, до ратифікації Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.
“Наша позиція абсолютно чітка. Ми вимагаємо рівного ставлення до всіх громадян ЄС. Є документ, в якому чітко зазначено, що відміна віз для громадян Румунії і Болгарії має відбутися до ратифікації угоди про полегшення візового режиму з Україною”, - заявила 19 листопада кореспонденту УНІАН представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.
Україна і ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються ратифікувати її до кінця року.