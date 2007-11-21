Яценюк має величезне прохання до Януковича

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує уряду ухвалити рішення про безвізовий режим для громадян Румунії та Болгарії.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією А.ЯЦЕНЮК виступив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Є величезне прохання внести до порядку денного питання про правила в`їзду і виїзду іноземців і осіб без громадянства. Це стосується Болгарії та Румунії», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Міністр також повідомив, що відповідний проект постанови уряду не проходив процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами.

«Я підготував проект постанови – це безвізовий в`їзд для румун і болгар. Я поясню, чому так швидко. Тому що там зараз буде голосування в раді ЄС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія наполягає, що Україна повинна відмінити візи для громадян Румунії і Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року, до ратифікації Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.

“Наша позиція абсолютно чітка. Ми вимагаємо рівного ставлення до всіх громадян ЄС. Є документ, в якому чітко зазначено, що відміна віз для громадян Румунії і Болгарії має відбутися до ратифікації угоди про полегшення візового режиму з Україною”, - заявила 19 листопада кореспонденту УНІАН представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

Україна і ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються ратифікувати її до кінця року.