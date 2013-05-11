У Кожари розповіли, про що він говорив з Держсекретарем США

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це він сказав під час зустрічі 10 травня у Вашингтоні з міністром закордонних справ України, діючим головою ОБСЄ Леонідом Кожарою.

Керрі також запевнив у підтримці США євроінтеграційного курсу України, наголосивши на важливості виконання рекомендацій ЄС для забезпечення підписання Угоди про асоціацію.

Кожара заявив про налаштованість України на всебічний розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та запросив Керрі здійснити цього року візит до Києва з метою проведення чергового засідання Комісії стратегічного партнерства на рівні голів зовнішньополітичних відомств.

Кожара поінформував про втілення масштабних реформ у нашій державі, метою яких є запровадження європейських стандартів в усіх сферах життя. Він підкреслив стратегічну важливість підписання у листопаді 2013 року Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Керрі наголосив на високій оцінці з боку США внеску України у справу ядерного роззброєння, міжнародного нерозповсюдження зброї масового знищення, миротворчу діяльність, зокрема, участь України у Міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані.

Держсекретар запевнив, що США розглядають Україну як важливого партнера в регіоні ОБСЄ та готові надавати політичну і практичну допомогу реалізації пріоритетів українського головування у 2013 році. У цьому контексті сторони окремо зупинились на питаннях врегулювання «заморожених конфліктів» та проблематиці людського виміру.

У ході бесіди Кожара та Керрі наголосили на важливості для обох країн подальшого поглиблення двосторонньої економічної співпраці, особливо в енергетичній та сільськогосподарській сферах.