Єфремов каже, що в запасі у ПР є ще один закон про скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час брифінгу.

“Що стосується законопроекту по депутатській недоторканності, ви пам’ятаєте: я кілька тижнів тому казав про те, що нас намагаються обманути і запустили по другому колу законопроект, який уже фактично пройшов це коло”, - сказав він

Єфремов нагадав, що свого часу, будучи народними депутатами, Віктор Янукович та Олександр Лавринович зареєстрували законопроект, який ліквідує депутатську недоторканність.

“Він пройшов всі ті етапи, які сьогодні намагається пройти законопроект, зареєстрований від опозиційних депутатів. Але, що найдивніше, хоча можливо це є якоюсь мірою закономірним для цих людей, вони кажуть одне, а роблять інше”, - сказав лідер фракції ПР.

Він також додав, що кілька років тому найактивніше за скасування депутатської недоторканності виступали ті, “хто сьогодні вплітає в цю систему і суддів, і Президента, і всіх інших”.

“Але , тим не менш, виходить таким чином, що самі, написавши той законопроект, вони за нього ж не проголосували в залі”, - сказав Єфремов.

“Нічого страшного, я вважаю, не відбулося. У нас є законопроект про ліквідацію депутатської недоторканності, про який я вже сказав - Януковича і Лавриновича. І якщо дійсно у депутатів є бажання ліквідувати депутатську недоторканність, то ми можемо поставити на голосування даний законопроект і проголосувати за цей законопроект 226 голосів на цій сесії і 300 голосів на наступній сесії, і можемо цю депутатську недоторканність ліквідувати”, - сказав Єфремов.

Крім того, він додав, що Партія регіонів голосувала за це рішення і послідовно дотримується точки зору про ліквідацію депутатської недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності». Даним проектом постанови передбачалося розглянути законопроект 20 червня 2013 року в сесійній залі. Цим законопроектом передбачалося позбавлення недоторканності тільки народних депутатів і не позбавлялись недоторканності Президент України та судді.

Опозиція виступала проти такого рішення.